صفعة موجعة لأردوغان..الدين الخارجي التركي يسجل أعلى مستوياته في التاريخ

أنقرة(صدى):

في صفعة موجعة جديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سجل الدين الخارجي في تركيا، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، أعلى مستوياته على مدار تاريخ البلاد بنسبة 60.6%.

وكشفت إحصاءات الدين الخارجي الصادرة عن وزارة الخزانة أن ديون القطاع العام بلغت 148.3 مليار دولار من إجمالي الدين الخارجي، في حين بلغت ديون القطاع الخاص 299 مليار دولار.

ويعاني البنك المركزي التركي من ديون خارجية قيمتها 5.9 مليار دولار، وبهذا يصل إجمالي الدين الخارجي لتركيا نحو 453 مليار دولار.

ويأتي ذلك بالتزامن الانهيار الاقتصادي الذي تتعرض له تركيا بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية الفاشلة، والتي أدت إلى انهيار الليرة التركية وزيادة التضخم في البلاد.

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