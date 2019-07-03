رجل يلجأ للقضاء بعدما تعرض للضرب على يد زوجته واختها

أبوظبي(صدى):

نظرت محكمة إماراتية قضية زوجان من الجنسية العربية يتهم فيها كل منهما الآخر بالاعتداء بالضرب، بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين.

واتهم الرجل زوجته بضربه بمساعدة أختها، إثر نشوب خلاف بينهما، ليرد بدوره الاعتداء.

فيما أكدت الزوجة أن زوجها تهجم عليها ثلاث مرات، وكتب أكثر من مرة تعهداً على نفسه في مركز الشرطة بعدم التعرض لها، وأن علاقتهما منتهية منذ أشهر.

وأشارت إلى أنه جاء إلى المنزل وتهجم عليها، لافتة إلى وجود قضية طلاق منظورة في المحكمة.

وقررت المحكمة إعطاء أجل لمحاولة الصلح بين الطرفين حتى السابع من أغسطس المقبل.