أول سعودية في منصب عالمي ودولي

عبدالمنان موسى(صدى):

أصدر رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس ” تايكوجو ” وعضو مؤسس ” التريبل فايت ” المصرية وسفير الخدمة المجتمعية وعضو الاتحاد الدولي للصحافة العربية ” القراند ماستر ” منصور بن محمد السعران قراراً بتعيين الأستاذة ” أم لين ” بتسليم شهادات النساء المتميزات نيابة عن رئيس الاتحاد العالمي للدفاع عن النفس.

وبذلك تعتبر أم لين هي أول سعودية في هذا المنصب العالمي الدولي، والتي بدورها وجهت الشكر لرئيس الاتحاد العالمي قائلة: ” شكرا للكابتن منصور السعران وشهادة افتخر فيها وشكرا من القلب على هذه الثقة ” .

وتتقدم أسرة صحيفة ” صدى ” بالتهنئة والتبريكات للأستاذة ” ام لين ” وتتمنى لها مزيداً من التفوق والنجاح في خدمتها لدينها ووطنها ومليكها.