بالصور.. زوجة ميسي تسانده في السوبر كلاسيكو

طلال الغامدي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور حضور زوجة لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، في مباراة اليوم الأربعاء أمام البرازيل، المقامة في ملعب المينيراو، لمساندته في هذا اللقاء.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم، في كل أرجاء العالم، نحو ليلة استثنائية، لموقعة ” السوبر كلاسيكو ” في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019.

ويعتبر منتخبي البرازيل والأرجنتين قوتان عظمتان في كرة القدم العالمية، وجمعا فيما بينهما 7 ألقاب في نهائيات كأس العالم 5 للبرازيل و2 للأرجنتين، إضافة إلى 22 لقبًا في كوبا أمريكا 14 للأرجنتين و8 للبرازيل.