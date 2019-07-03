استشاري يوضح العلاقة بين الكوابيس ووجبة العشاء
أكد استشاري أمراض النوم الدكتور لؤي الحسيني، على وجود علاقة مثبتة علمية بين الكوابيس خلال النوم وبين تناول العشاء قبل النوم مباشرة بساعتين إلى ثلاث ساعات.
وأوضح أن ذلك يرتبط بزيادة معدلات الأيض في الجسم، بالإضافة إلى تأثير التدخين والمنبهات وتناول الأكل الحار بالبهارات والتوابل ليلاً.
وأشار إلى أن البرامج والأفلام التي تتضمن مشاهد عنف أو حزناً خلال آخر ساعتين قبل الذهاب إلى النوم تسبب الأحلام المزعجة والكوابيس، ناصحًا بمتابعة البرامج الكوميدية والتثقيفية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49763 ] نشر منذ 1 ساعة
الأحلام والكوابيس
أشياء مرتبطة باالعقل والروح
البطن ماله إي علاقة فيها
الحين لو أشوف حلم وأحداث ووقائع مر عليها عشر او عشرين سنة
هل معناتة أن تو العشى الي تعشيته قبل العشر او العشرين سنة الماضية
توه يهظم في معدتي الحين🤣🤣🤣🤣🤣