توضيح من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن القبول بجامعة أخرى
أوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مصير الطلاب حال الحصول على قبول بجامعة أخرى.
وقالت عمادة القبول والتسجيل خلال الحساب الرسمي لها: ” سؤال يتكرر حصلت على قبول بجامعة أخرى، هل يتم إستبعادي من الفرز في جامعة الملك عبدالعزيز ” .
وأجابت: ” لا يتم إستبعادك، ولكن في حال تم ترشيحك للقبول بالجامعة لن تستطيع تأكيد قبولك حتى تخلي طرفك من أي جامعة أخرى ” .
وأوضحت أن ذلك خلال المدة الزمنية المحددة لتأكيد القبول وإلا سيتم الغاء الترشيح نهائياً.
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