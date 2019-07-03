توضيح من جامعة الملك عبدالعزيز بشأن القبول بجامعة أخرى

نايف السالم(صدى):

أوضحت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، مصير الطلاب حال الحصول على قبول بجامعة أخرى.

وقالت عمادة القبول والتسجيل خلال الحساب الرسمي لها: ” سؤال يتكرر حصلت على قبول بجامعة أخرى، هل يتم إستبعادي من الفرز في جامعة الملك عبدالعزيز ” .

وأجابت: ” لا يتم إستبعادك، ولكن في حال تم ترشيحك للقبول بالجامعة لن تستطيع تأكيد قبولك حتى تخلي طرفك من أي جامعة أخرى ” .

وأوضحت أن ذلك خلال المدة الزمنية المحددة لتأكيد القبول وإلا سيتم الغاء الترشيح نهائياً.