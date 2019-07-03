بعد سرقتها.. فيفي عبده تظهر بإطلالة ” شريرة “

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده متابعيها بإطلالة جديدة صاخبة، منحتها ملامح قاسية غيرت من شكلها بالكامل، الامر الذي لم يعجب الكثير من متابعيها.

وظهرت فيفي بمكياج صاخب ارتكز على الألوان الغامقة مع احمر شفاه غامق باللون البني الحاد، ورسمت عيونها الواسعة باللون نفسه، واعتمدت على تسريحة شعر جديدة بغرة امامية متناسقة.

واستكملت النجمة المصرية الاطلالة ببلوزة سوداء واسعة، زينتها بقلادة ذهبية ضخمة اضفت لمسة انثوية على اللوك القاسي الذي جعلها شريرة.