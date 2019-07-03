تأهل مخجل لتونس بعد التعادل مع موريتانيا

ماجد محمد(صدى):

تأهل المنتخب التونسي إلى دور الـ 16 من بطولة أمم إفريقيا بعد أن تعادل مع موريتانيا في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات.

وجاء التأهل بطعم الخسارة بعد أن انتهى دور المجموعات دون أن يحقق المنتخب التونسي أي انتصار.

وحقق منتخب تونس التعادل 1-1 مع كل من أنجولا ومالي وخرجت بتعادل ثالث لتحتفظ بالمركز الثاني برصيد ثلاث نقاط فقط وبفارق نقطة واحدة عن أنجولا وموريتانيا في المركزين الثالث والرابع.

وتصدرت مالي المجموعة برصيد سبع نقاط عقب الفوز 1-صفر على أنجولا بفضل تسديدة هائلة من خارج المنطقة من أمادو حيدرة في الدقيقة 37.

وبهذه النتيجة تأهلت جنوب أفريقيا، من المجموعة الرابعة، ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث وستخوض مواجهة صعبة دور الستة عشر أمام مصر صاحبة الأرض ومتصدرة المجموعة الأولى.

وفي دور الستة عشر ستلعب تونس مع غانا ومالي مع ساحل العاج.