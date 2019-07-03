شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

وفّرت شركة النهدي الطبية، وظائف شاغرة للرجال، للعمل بمدينة الدمام، بمسمى ” كابتن توصيل طلبات ” .

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون العمر ما بين 22 إلى 35 سنة، وجود رخصة قيادة سارية المفعول، مهارات التواصل، مهارات التعاون، مهارات التعامل مع العميل.

وأكدت أن التقديم متاح الآن وينتهي عن الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .