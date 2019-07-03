شركة النهدي توفر وظائف شاغرة للرجال
وفّرت شركة النهدي الطبية، وظائف شاغرة للرجال، للعمل بمدينة الدمام، بمسمى ” كابتن توصيل طلبات ” .
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون العمر ما بين 22 إلى 35 سنة، وجود رخصة قيادة سارية المفعول، مهارات التواصل، مهارات التعاون، مهارات التعامل مع العميل.
وأكدت أن التقديم متاح الآن وينتهي عن الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76875 ] نشر منذ 44 دقيقة
باالتوفيق للمتقدمين ,,
دلال[ عدد التعليقات: 397 ] نشر منذ 34 دقيقة
لانهدي
ولا اي صيدليه
الدواء بنشتريه من المواقع الكترونيه ارخص بكثير من هنا