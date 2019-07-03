جمعية رعاية مرضى الدم بجازان توفر وظائف إدارية للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية رعاية مرضى الدم بمنطقة جازان ” شريان ” ، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالمسميات التالية ” مُحاسب، وسكرتير تنفيذي، ومدير موارد مالية وتسويق ” .

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حسن السيرة والسلوك، من سكان منطقة جازان، أن لا يقل المؤهل الدراسي عن البكالوريوس في التخصصات التالية (محاسبة، إدارة اعمال، حاسب آلي، إعلام، تربية)، أن تكون لديه خبره في مجال الوظيفة المقدم عليها.

وأفادت بأنه يمكن الحصول على تفاصيل أكثر والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .