رجل أعمال يعتدي على أطفال في دار أيتام

لومي(صدى):

يواجه رجل أعمال ألماني سابق اتهام بارتكاب اعتداء جنسي على أطفال أفارقة بدار أيتام في دولة توجو غربي أفريقيا.

ويُشتبه أن الرجل، البالغ من العمر 66 عاما ويعيش حاليا بالقرب من مدينة أوسنابروك، اغتصب جزئيا خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عامين و12 عاما أثناء زيارات متعددة لدار الأيتام في الفترة ما بين عامي 2016 و2018.

ووصفت لائحة الاتهام 41 حالة بالتفصيل بأنها ” اعتداء جنسي خطير ” ، ويستند الادعاء العام إلى صور ومقاطع فيديو يشتبه أن المتهم هو الذي قام بتصويرها بنفسه.

وظهر في مقاطع الفيديو كيف أن دفاع فتيات عن أنفسهن وبكائهن لم يمنع المدعى عليه من التراجع عن فعلته، كما أضاف المدعي العام أن الأطفال كانوا يحصلون على مال وحلويات كـ ” مكافأة “.