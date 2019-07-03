الجزيرة العربية Vs الإنجليزية .. منصة قطر المتلونة ليس لها مبدأ

نايف السالم(صدى):

واصلت الجزيرة القطرية منصة النظام القطري لإطلاق الفتن والأكاذيب، تلونها المبالغ فيه ؛ لخدمة أجندتها.

وفي سقطة إعلامية جديدة تٌثبت تلون لا محدود للنظام القطري، تعمدت منصة الجزيرة أن تنشر خبر واحد للهجوم الحوثي على المملكة بطريقيتن مختلفتين ، لكي تلعب عا كافة الأوتار.

ونشرت الجزيرة على صفحتها العربية عنوانًا للهجوم قائلة : ” القصف الحوثي يعود لمطار أبها الدولي في السعودية ويشل حركة الملاحة فيه لساعات”، وهو عنوان بعيد كل البعد عن المهنية، ويميل إلى إثارة الفتن ونشر الأكاذيب وتضخيم الحدث.

وكتبت على الصفحة الإنجليزية الموجهة للغرب: ” الحوثيون اليمنيون يدُعون الهجوم على مطار أبها السعودي ” ، حيث حرصت في هذا العنوان على أن تكون حيادية ومهنية لتوهم الغرب بأن هذا هو أسلوبها.

وتظن الجزيرة القطرية أنها قادرة بهذا التلون على خداع الغرب وعكس صورة غير صحيحة عن حقيقتها.