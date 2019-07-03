هيئة تنمية الصادرات تبحث عن قانونيين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية بمدينة الرياض، عن توفر وظيفة شاغرة، للعمل بمسمى (مدير الشؤون القانونية).

وتتضمن مهام الوظيفة: الإشراف على تقديم الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تحال للإدارة من الوحدات التنظيمية ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات والمستندات والردود الرسمية الصادرة من الهيئة، وتمثيل الهيئة أمام الجهات النظامية.

كما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص القانون أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تقديم الاستشارات القانونية لهيئات مشابهة، و3 سنوات على الأقل في منصب إداري، معرفة متعمقة بالأنظمة واللوائح المطبقة في المملكة ذات العلاقة بعمل الهيئة (كأنظمة المشتريات والمستودعات الحكومية، والأنظمة المالية، والأنظمة المتعلقة بنظام العمل ونظام وزارة الخدمة المدنية، معرفة متعمقة بالأنظمة واللوائح المعتمدة لدى الهيئة، إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

وأوضحت أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي هنـــــــــا .