الجوازات توجه رسالة لـ الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة

نايف السالم(صدى):

وجهت المديرية العامة للجوازات في المملكة رسالة إلى طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة.

وقالت الجوازات عبر حسابها الرسمي: ” طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة تتأهب للانطلاق من مطارات ٥ دول إلى المملكة لأداء مناسك حج ١٤٤٠هـ

ومبادرة طريق مكة هي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030.

ويستفيد من المبادرة في موسم الحج 1440 أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت للمبادرة وهم :ماليزيا، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، تونس.