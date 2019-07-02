غداً.. العلوي وآل رشيد يدشنان مهارات اللغة الإنجليزية بجامعة سطام

محمد السعران(صدى):

يدشن عميد عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأمير سطام الدكتور فهد بن شهيل العلوي ومساعد مدير التعليم الاستاذ علي آل رشيد برنامج اللغة الانجليزية بحضور وكيل الكلية الدكتور محمد محزري وعدد من مسؤولي التعليم .

وذلك يوم غدٍ الاربعاء الساعة الخامسة عصرا مستمرا إلى ٢٢-١١-١٤٤٠هـ مستهدفاً خريجي الثانوية العامة بهدف إجادة مهارات اللغة الأنجليزية من حيث الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة وممارستها مع المتحدثين من الناطقين بها .

وجاء هذا البرنامج بالتعاون بين جامعة الأمير سطام وتعليم الخرج ممثلاً بالسنة التحضيرية بالجامعة وقسم البرامج والتدريب بالنشاط الطلابي بتعليم الخرج .