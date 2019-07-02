بعد الصورة العارية.. براني تتعرض للسرقة وتطلب المساعدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت عارضة الأزياء ” عبير براني ” ، شقيقة الفنانة ” كوثر براني ” ، عن تعرضها للسرقة بعدما أحدثت ضجة مؤخرا بعد نشر صورها بالبيكيني

وأشارت المعنية بالأمر، إلى قيام مجهولين بسرقة مجوهرات خاصة بها كانت بحوزة صديقتها، حيث نشرت براني صورا تخص المسروقات، داعية أصحاب محلات الذهب لمساعدتها في حال قام اللصوص ببيعهم المسروقات.

وأكدت عارضة الأزياء أن صديقتها تقدمت بشكاية لدى السلطات المحلية بخصوص السرقة، موضحة أن السلطات المختصة فتحت تحقيقا.