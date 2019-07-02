مهاجران سريان يغتصبان سيدة ويصوران الاعتداء
اعتدى مهاجران سريان مغربيان على سيدة بمنطقة كاطالونيا الإسبانية، حيث أثارت الواقعة ضجة في وسائل الإعلام المحلية بسبب الطريقة التي نفذ بها المجرمان القاصران جريمتهما.
وقالت مصادر أن المتهمين اعترضا سبيل الضحية وأرغماها تحت تهديد السلاح على مرافقتهما إلى منطقة متوارية عن الأنظار حيث شرعا في ضربها واغتصابها بالتناوب وهما يصوران الجريمة بهواتفهما النقالة.
وتحركت المصالح الأمنية الإسبانية بسرعة فور توصلها بشكاية الضحية حيث جرى اعتقال المجرمين ليتبين أنهما لا يتوفران على أوراق إقامة، حيث جرى وضعهما تحت الحراسة المشددة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 7 ساعات
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, يستاهلان مايصيبهما ,,
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1780 ] نشر منذ 4 ساعات
الشباب المغربي من افسد ماخلق ربي إلا من رحم الله فقط.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49763 ] نشر منذ 4 ساعات
حيوانات😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 1 ساعة
خابوا .وخاب مسعاهم