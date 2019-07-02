رسالة صوتية من حميدان التركي لأبنائه: سأكون معكم قريباً

نايف السالم(صدى):

نشرت لمى حميدان التركي، ابنة المواطن، حميدان التركي المعتقل في السجون الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقطعاً صوتياً لاتصال هاتفي مع والدها بعد رفض لجنة الإفراج المشروط إطلاق سراحه.

وعلقت لمى، قائلة: مكالمة والدي بعد رفض الإفراج المشروط يصبرنا ويطمئننا.. ويوصينا أنه لا يأس من روح الله.. حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم اربط على قلبه.. “.

ومن خلال المقطع تحدث حميدان التركي مطمئناً أبناءه على صحته، كما بدا في حالة نفسية جيدة، قائلًا : “ اعلموا أن أمري مع الله وسأكون معكم قريباً ”.