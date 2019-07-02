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شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة

شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر وظائف هندسية وإدارية لحملة البكالوريوس؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ” مُهندس أول دعم فني، ومُحلل أعمال أول، ومُهندس أول تقديم خدمات تقنية المعلومات، ومُحلل ميزانية أول، ومُحلل محاسبة أول، ومُحلل أول التخطيط المالي، ومُهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات ” .

وأكدت أن جميع الوظائف تحتاج إلى خبرة، عدا وظيفة مُحلل مزايا الموارد البشرية (HR Benefits Analyst) لا يشترط الخبرة فيها.
وأضافت أن التقديم متاح الآن عبر الروابط التالية هنــــــــــا وهنـــــــــــا .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 76858 ] نشر منذ 6 دقائق

باالتوفيق للجميع ..

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