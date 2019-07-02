شركة الاتصالات السعودية توفر وظائف شاغرة
كشفت شركة الاتصالات السعودية، عن توفر وظائف هندسية وإدارية لحملة البكالوريوس؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: ” مُهندس أول دعم فني، ومُحلل أعمال أول، ومُهندس أول تقديم خدمات تقنية المعلومات، ومُحلل ميزانية أول، ومُحلل محاسبة أول، ومُحلل أول التخطيط المالي، ومُهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات ” .
وأكدت أن جميع الوظائف تحتاج إلى خبرة، عدا وظيفة مُحلل مزايا الموارد البشرية (HR Benefits Analyst) لا يشترط الخبرة فيها.
وأضافت أن التقديم متاح الآن عبر الروابط التالية هنــــــــــا وهنـــــــــــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76858 ] نشر منذ 6 دقائق
باالتوفيق للجميع ..