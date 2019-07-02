الهلال يبدأ تحضيراته تحت المطر بمشاركة عموري (فيديو)

نواف السالم(صدى):

بدأ نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، تحضيرات للموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد رازفان لوتشيسكو.

وشارك اللاعب الإماراتي عموري في معسكر الفريق والتدريبات الجماعية في النمسا؛ بعد أزمة إصابته وأنباء الاستغناء عن خدماته.

وفي السياق ذاته بدأ لاعبوا الهلال معسكرهم الإعدادي بحصة تدريبية وسط أمطار غزيرة شهدتها مدينة لينز النمساوية.

وعقد رازفان اجتماعًا مع اللاعبين قبيل بدأ الحصة التدريبية بحضور مدير إدارة الكرة سعود كريري.

واقتصرت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والجري حول الملعب.

ومن المقرر غدا أن يؤدي الفريق تدريبات على مدار فترتين، صباحية ومسائية.