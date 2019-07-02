الأحوال المدنية : فئات يمكنها الاستفادة من خدمة تقدير

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، الفئات التي يمكن أن تستفيد من خدمة تقدير وهم كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة والمرضى.

ويذكر أن خدمة التعريف الإلكتروني تسهم في التسريع من عملية إنهاء الإجراءات على المواطنين والتسهيل عليهم، بدلًا من مراجعة فروع الأحوال المدنية.

ويمكن الاستفادة من التعريف الإلكتروني في الأحوال المدنية من خلال دخول ولي الأمر على موقع أبشر على الإنترنت.