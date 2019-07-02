تشكيل لجنة من الهلال الأحمر لتقصي ظروف وفاة طالبة جامعة حائل

علي العنزي(صدى):

أصدر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، عبدالرحمن بن حمد اليحيا،اليوم الثلاثاء، توجيهًا بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل.

وتوفت طالبة جامعة حائل بعد إصابتها بحالة تشنج في قاعة دراسية بمجمع كليات الطالبات.

وأصدرت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل بيانا حول هذا الشأن قائلة: ” إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة جامعة حائل وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/10/1440هـ، وجه مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن بن حمد اليحيا، بتشكيل لجنة لتقصي الظروف المحيطة بوفاة طالبة جامعة حائل، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها “.

كما تقدمت إدارة الاتصال المؤسسي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الطالبة.