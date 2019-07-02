بالفيديو.. خالد المصلح: ” لا يدخل الجنة إلا جميل ” لم تثبت عن الرسول
كشف الشيخ خالد المصلح، مدى صحة حديث إن الله جميل يحب الجمال.
وقال خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن الحديث الشريف ثابت في صحيح مسلم، مضيفًا أن ” النبي ” صلّ عليه وسلّم ” أكد ان حسن المظهر وبهاء الصورة لا يؤثر على القلب مادام أنه سالم من الاستعلاء على الحق أو الاحتقار للناس والكبر ” .
وتابع: ” أن جملة لا يدخل الجنة إلا جميل، فليس لها أساس من الصحة ولم تثبت عن الرسول صلّ الله عليه وسلم ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 8 ساعات
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 8 ساعات
جزاك الله خير
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 5 ساعات
الإنسان اجمل مافي الأرض وخلقنا سبحانه للعمار وليس الهدم الله سبحانه يحب الجمال وخلقنا من روحه سبحانه جمال في جمال اللهم ارزقنا جمال الروح 🙏
عفاف[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 2 ساعتين
الدبه ماهو جميل ابدا ومجعرم ولاتعرف له زوايا 😂😂
انس[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
عفاف 😂😂😂😂