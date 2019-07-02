بالفيديو.. خالد المصلح: ” لا يدخل الجنة إلا جميل ” لم تثبت عن الرسول

نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، مدى صحة حديث إن الله جميل يحب الجمال.

وقال خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن الحديث الشريف ثابت في صحيح مسلم، مضيفًا أن ” النبي ” صلّ عليه وسلّم ” أكد ان حسن المظهر وبهاء الصورة لا يؤثر على القلب مادام أنه سالم من الاستعلاء على الحق أو الاحتقار للناس والكبر ” .

وتابع: ” أن جملة لا يدخل الجنة إلا جميل، فليس لها أساس من الصحة ولم تثبت عن الرسول صلّ الله عليه وسلم ” .