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بالفيديو.. خالد المصلح: ” لا يدخل الجنة إلا جميل ” لم تثبت عن الرسول

بالفيديو.. خالد المصلح: ” لا يدخل الجنة إلا جميل ” لم تثبت عن الرسول
نايف السالم(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح، مدى صحة حديث إن الله جميل يحب الجمال.

وقال خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، إن الحديث الشريف ثابت في صحيح مسلم، مضيفًا أن ” النبي ” صلّ عليه وسلّم ” أكد ان حسن المظهر وبهاء الصورة لا يؤثر على القلب مادام أنه سالم من الاستعلاء على الحق أو الاحتقار للناس والكبر ” .

وتابع: ” أن جملة لا يدخل الجنة إلا جميل، فليس لها أساس من الصحة ولم تثبت عن الرسول صلّ الله عليه وسلم ” .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 8 ساعات

جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 8 ساعات

جزاك الله خير

[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 5 ساعات

الإنسان اجمل مافي الأرض وخلقنا سبحانه للعمار وليس الهدم الله سبحانه يحب الجمال وخلقنا من روحه سبحانه جمال في جمال اللهم ارزقنا جمال الروح 🙏

[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 2 ساعتين

الدبه ماهو جميل ابدا ومجعرم ولاتعرف له زوايا 😂😂

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة

عفاف 😂😂😂😂

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