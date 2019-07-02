التجارة: توفر مضخات بنزين 95 في محطات الرياض دون توفر البنزين مخالف

حمود العنزي(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن توفر المضخة لبنزين 95 في المحطات دون توفير البنزين، يعد مخالف للأنظمة.

وذلك ردًا على سؤال: ” محطات عديدة باتت تكتفي ببيع بنزين 91 لربحه المضاعف دون توفير بنزين 95 أما السائقين باتوا يعانون إيجاده في الرياض كأنه لؤلؤ لندرته، هل هذا نظامي؟ ” .

وقالت الوزارة: ” نفيدك بأن توفر المضخة دون توفير البنزين يعد مخالف للانظمة ونأمل منك تقديم بلاغ تجاري عبر: 1900، في حال عدم توفر المضخة نأمل منك التواصل مع الأمانة عبر الرقم: 940 ” .