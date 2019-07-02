التجارة: توفر مضخات بنزين 95 في محطات الرياض دون توفر البنزين مخالف
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن توفر المضخة لبنزين 95 في المحطات دون توفير البنزين، يعد مخالف للأنظمة.
وذلك ردًا على سؤال: ” محطات عديدة باتت تكتفي ببيع بنزين 91 لربحه المضاعف دون توفير بنزين 95 أما السائقين باتوا يعانون إيجاده في الرياض كأنه لؤلؤ لندرته، هل هذا نظامي؟ ” .
وقالت الوزارة: ” نفيدك بأن توفر المضخة دون توفير البنزين يعد مخالف للانظمة ونأمل منك تقديم بلاغ تجاري عبر: 1900، في حال عدم توفر المضخة نأمل منك التواصل مع الأمانة عبر الرقم: 940 ” .
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