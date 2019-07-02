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  3. النسر شكلة تهور ماحصل الا الدب ناوي يصطاده

النسر شكلة تهور ماحصل الا الدب ناوي يصطاده




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 4 ساعات

هذا النسر الجيد ..

.. بس شوف شلون الغربان تحده عن الدب ………..؟؟؟

.. سبحان الله ، يمكن يدركن ان الدب رايح يصيد ويأكلن من صيده ، بينما النسر يطير في صيدته ولا يحصلن شي ..

[ عدد التعليقات: 13653 ] نشر منذ 11 دقيقة

هههههههههههههههههه نسر احول

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