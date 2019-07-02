النسر شكلة تهور ماحصل الا الدب ناوي يصطاده

الأربعاء 3
يوليو
هذا النسر الجيد ..
.. بس شوف شلون الغربان تحده عن الدب ………..؟؟؟
.. سبحان الله ، يمكن يدركن ان الدب رايح يصيد ويأكلن من صيده ، بينما النسر يطير في صيدته ولا يحصلن شي ..
هههههههههههههههههه نسر احول
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا النسر الجيد ..
.. بس شوف شلون الغربان تحده عن الدب ………..؟؟؟
.. سبحان الله ، يمكن يدركن ان الدب رايح يصيد ويأكلن من صيده ، بينما النسر يطير في صيدته ولا يحصلن شي ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13653 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههههههههههههه نسر احول