الإمارات تؤكد: ليس لنا علاقة بالأسلحة التي عثر عليها في ليبيا

أبو ظبي(صدى):

أكدت خارجية الإمارات، اليوم الثلاثاْء،على أنها ليس لها علاقة بالأسلحة التي عًثر عليها في ليبيا.

وقالت في بيانا رسميا : نؤكد التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا “.

وأضافت: ” تؤكد الإمارات التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وتحث على خفض التصعيد، وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة “.