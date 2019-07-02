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الإمارات تؤكد: ليس لنا علاقة بالأسلحة التي عثر عليها في ليبيا

الإمارات تؤكد: ليس لنا علاقة بالأسلحة التي عثر عليها في ليبيا
أبو ظبي(صدى):

أكدت خارجية الإمارات، اليوم الثلاثاْء،على أنها ليس لها علاقة بالأسلحة التي عًثر عليها في ليبيا.

وقالت في بيانا رسميا : نؤكد التزام الإمارات الكامل بقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 1970 و1973 بشأن العقوبات وحظر السلاح، وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي عُثر عليها في ليبيا “.

وأضافت: ” تؤكد الإمارات التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، وتحث على خفض التصعيد، وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة “.


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