كاتب: كندا أكلت مقلبًا في رهف القنون
اعتبر الكاتب خالد السليمان، أن كندا ” أكلت مقلبًا كبيرًا ” في رهف القنون، واصفًا الأخيرة بـ ” الساقطة الصغيرة ” .
وقال خالد السليمان: ” أتخيل الآن شعور وزيرة خارجية كندا بعد أن هبت إلى المطار لتستقبل ما رأته مراهقة معنفة تقودها أحلامها الوردية إلى الهرب لتفتح لها كندا ذراعي حضنها الدافئ، لتكتشف في النهاية أنها لم تستقبل سوى ساقطة صغيرة تقودها شهواتها الماجنة وشبقها الجنسي ” .
وأشار السليمان إلى أن كندا في الحقيقة أكلت مقلبا كبيرا، مضيفًا : ” والسبب عجرفة سياسية أعمت بصيرة رئيس وزراء كندا ووزيرة خارجيته عن رؤية الحقيقة الكامنة وراء هرب فتاة مراهقة استطاعت أن تخدع دولة بأكملها، فالفتاة التي هربت من قيود حياتها الاجتماعية التي حدت من انحلالها الخلقي، قدمت نفسها على أنها ضحية لمجتمع يريد تقييد طموحاتها وأحلامها وأفكارها، ولكن ماذا كانت هذه الطموحات والأحلام والأفكار؟! لم تكن سعيا وراء حرية تعليم أو عمل أو زواج، بل كانت سعيا وراء حرية انحلال وفساد وانحطاط! ” .
وتابع: ” كندا ليست وحدها أكلت المقلب، فالفتاة ستكتشف عاجلا أو آجلا أنها أيضا أكلت مقلبا كبيرا، فأحضان المجتمع الغربي البارد سريعة وقصيرة ومصطنعة، وستجد نفسها يوما أمام واقع قاس لا يشاركها إياه سوى الندم! ” ، وفقًا لـ ” عكاظ ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 9 ساعات
صح لسانك ياخالد سليمان .. صدقت لاهنت ..
ابو احمد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 8 ساعات
اخي الفاضل .. خالد سليمان
لا تنسى ان هذه الفتاة لها عائلة مصابة لا يجوز تجريحها بعرضها وشرفها… ارجوا منك ومن كل الاعلام والمجتمع طي صفحتها ونسيانها . شكرا
الصدق منجاة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 8 ساعات
نعم اكلت مقلبا من فتاة مدللة
والقصد من كندا الإساءة إلى بلاد المسلمين
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6114 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه
اللهم أرزقنا البصيرة وأحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم وأختم بالصالحات أعمالنا ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا
بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يالله،،
.اللهم اهدي كل عاصي وأنر طريق كل ضال..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6114 ] نشر منذ 8 ساعات
اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه
اللهم أرزقنا البصيرة وأحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن
اللهم وأختم بالصالحات أعمالنا ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا
بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يالله،،
.اللهم اهدي كل عاصي وأنر طريق كل ضال..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
اللهم آمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
اللهم آمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
اللهم آمين
11[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 7 ساعات
ليس فقط رهف من أكلت مقلب الهروب ولكن عدد ليس بالقليل من الفتيات أكلن نفس المقلب وإن اختلف نوع الهروب فالكثير منهن هربن من الزواج خوفاً من المسئولية أو خوفاً من الفشل في الحياة الزوجة بتحريض ومؤازرة من الفاشنستات الفاشلات ليقعن فريس للاختلاط ولكي يصبح الأمر أكثر تشويقاً وإثارة لابد من التبرج والسفور والخضوع بالقول لاستمالة الطرف الآخر وما ذاك إلا لإشباع عواطفهن الانثوية التي لا تشبع إلا ممن هربن منه فآثرن الحرام على الحلال بداعي الحرية فلا تكاد تقر إحداهن في بيتها إلا بعد أن تشحن بطاريتها الأنثوية الخاوية من العواطف بالكامل لتنام قريرة العين .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا والله ما في مثل الاهل
اهلك اهلك قبل تهلك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
الله لايبلانا ولا يبلابنا والله ما في مثل الاهل
اهلك اهلك قبل تهلك
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13653 ] نشر منذ 6 ساعات
تبحث عن انحطاط الاخلاق تستاهل ان ترمى في الشارع مع الكلاب
استغلال ثم رمي
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1496 ] نشر منذ 5 ساعات
كندا مغنطيس الانحطاط اشبعوبه من تطلع من دارة قل مقداره خسرت كرت محروق بتصرف اهوج غريزه انحلال اخلاقي بعض البشر تصرفات كلب ان تحمل عليه يلهث وتتركة يلهث اللهم استرنا فوق الارض ولا تفضحنا فوق الارض والكيس من اتعض بغيره .