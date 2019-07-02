وظائف شاغرة في معهد الملك سلمان بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية في مدينة الرياض عن توافر وظيفة شاغرة للحاصلين على الشهادة الجامعية البكالوريوس وما فوق.

وذلك للعمل حسب المسمى الوظيفي ممثل مبيعات وتسويق، ولكن اشترط المعهد أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، وذلك حسب التفاصيل، والشروط.

وأشترطت أن يكون المتقدمين من حملة الجنسية العربية السعودية، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس وما فوق في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، والخبرة التي لا تقل عن 3 أعوام في دور المبيعات، والتسويق، والإجادة للغة الإنجليزية والعربية.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :