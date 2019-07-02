سفارة المملكة لدى تركيا توجه رسالة لمواطنيها بعد زيادة أعمال السرقة

نايف السالم(صدى):

وجهت سفارة المملكة في تركيا، اليوم الثلاثاء، رسالة تحذيرية إلى مواطنين على خلفية زيادة عمليات النشل والسرقة في تركيا.

وقالت السفارة في رسالتها النحذيرية عبر ” تويتر ” : ” نظرًا لتعرض بعض المواطنين والمواطنات لعمليات نشل وسرقة لجوازات سفرهم ومبالغ مالية في بعض مناطق جمهورية تركيا من قبل أشخاص مجهولين، تود السفارة التأكيد على ضرورة المحافظة على جوازات السفر والمقتنيات الثمينة والحذر- خصوصا- في الأماكن المزدحمة “.

وزادت عمليت البلطجة على السياح في تركيا خلال الآونة الأخيرة خاصة سياح الخليج.