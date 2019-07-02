الريال يعاند غاريث بيل للحصول على بول بوغبا

نواف السالم(صدى):

يواصل ريال مدريد تحدي لاعبه الويلزي غاريث بيل، الذي رفض الانتقال إلى أندية أخرى خلال الميركاتو الصيفي 2019.

ومازال الملكي يفكر في الحصول على بول بوغبا من صفوف مانشستر يونايتد، حيث يسعى النادي الإسباني إلى إقناع اليونايتد بصفقة تبادلية ؛ لتقليل المقابل المالي الكبير الذي تطلبه إدارة مانشستر يونايتد لبيع اللاعب، ويصل إلى 160 مليون يورو.

ويستمر عقد غاريث بيل حتى 2022 وقد أعلن مسبقًا أنه سيبقى على الرغم من العلاقة المتوترة بينه وبين زين الدين زيدان.