صحة عسير تدشن فعاليات التوعية الصحية النفسية
دشن سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة المهندس حسن الشريف فعاليات التوعية الصحية النفسية والتي ينظمها مستشفى الصحة النفسية بأبها في مجمع الواحة سنتر ، وذلك ضمن الرزنامة الصحية التي أطلقتها صحة المنطقة في إطار تفعيل مبادرة حسن الوفادة ” مرحباً ألف في عسير ” .
بدوره أوضح المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية المهندس علي القحطاني أن المعرض التوعوي يتضمن أركان استشارة نفسية ، ومنشورات توعوية في مجال الطب النفسي ، وركن يستعرض أعمال عدد من المستفيدين من خدمات المستشفى ، وركن للكشف عن الأمراض المزمنة ، وآخر للحث على الإقلاع عن التدخين ومساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين .
وقدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة المهندس حسن الشريف شكره لفريق العمل ، داعياً الجميع للاستفادة من هذه المناشط الصحية التي تقدم الخدمات الطبية المتنوعة للزوار .
الجدير بالذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها صحة المنطقة في تفعيل مبادرة حسن الوفادة ” مرحباً ألف في عسير ” ، كما أنها تُعد إحدى الفعاليات المجتمعية المصاحبة لمؤتمر عسير الصحي الثالث والذي سينطلق في آواخر شهر يوليو الجاري .
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