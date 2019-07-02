للمرة الأولى ” نيكي ميناج ” تحيي حفلًا في جدة

أميرة خالد(صدى):

تستقبل جدة في 18 يوليو المقبل النجمة العالمية نيكي ميناج التي ستحيي حفلا غنائيًا في إطار فعاليات جدة الترفيهية المقامة في المدينة الساحلية.

ويعتبر هذا الحفل هو الظهور الأول للمغنية العالمية في المملكة، حيث غرد حساب ” موسم جدة ” الرسمي قائلا : ” إن مغنية الراب الأمريكية، ستحل ضيفة على جمهورها في السعودية يوم 18 يوليو “.

ويعتبر هذا الحفل جزء من حفل أكبر لنجوم قناة ”إ م تي في “ الأمريكية للموسيقى، والذي سيقام على ملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالقرب من جدة.

ورحب الجماهير بهذا الحفل واستضافة المغنية العالمية للمرة الأولى في المملكة في إطار فعاليات ” جدة ”

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استضافة نجوم عالميين في المملكة، فاستضافت خلال العامين الماضيين كبار نجوم الفن والترفيه، مثل الموسيقار ياني، والمغنية ماريا كيري.