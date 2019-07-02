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راغب علامة يهاجم النظام اللبناني ويصفه بـ ” المدمر “

راغب علامة يهاجم النظام اللبناني ويصفه بـ ” المدمر “
بيروت(صدى):

شن الفنان اللبناني راغب علامة هجوم على حكومة بلاده؛ بسبب النظام الطائفي الذي وصفه بـ ” المدمر “ الذي تقوم عليه، والذي أوصلها إلى مراحل متقدمة من الفساد الإداري.

وقال الفنان اللبناني : في لبنان من أصل 600 مركز حكومي سيتنافس ال 600 منهم على بطولة الأسوأ والأفسد في الإدارة، وذلك بسبب نظام طائفي مدمر .

وأضاف علامة: ” على الحكومة اللبنانية أن تتعلم ولو لمرة واحدة من توجيهات إدارة الشيخ محمد بن راشد الذي بحكمته وإدارته حوّل دبي إلى واحدة من أجمل مدن العالم “ .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12772 ] نشر منذ 6 ساعات

يارجال هدي أعصابك المسألة مهيب مسألة طوائف وأحزاب مافيه بلد خالي من الفساد بأنواعه.
ولا كل شئ بأمر الله يظهر ويبان،بس الفرق مسألة الوقت.
{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}

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