راغب علامة يهاجم النظام اللبناني ويصفه بـ ” المدمر “
شن الفنان اللبناني راغب علامة هجوم على حكومة بلاده؛ بسبب النظام الطائفي الذي وصفه بـ ” المدمر “ الذي تقوم عليه، والذي أوصلها إلى مراحل متقدمة من الفساد الإداري.
وقال الفنان اللبناني : في لبنان من أصل 600 مركز حكومي سيتنافس ال 600 منهم على بطولة الأسوأ والأفسد في الإدارة، وذلك بسبب نظام طائفي مدمر .
وأضاف علامة: ” على الحكومة اللبنانية أن تتعلم ولو لمرة واحدة من توجيهات إدارة الشيخ محمد بن راشد الذي بحكمته وإدارته حوّل دبي إلى واحدة من أجمل مدن العالم “ .
غندورة[ عدد التعليقات: 12772 ] نشر منذ 6 ساعات
يارجال هدي أعصابك المسألة مهيب مسألة طوائف وأحزاب مافيه بلد خالي من الفساد بأنواعه.
ولا كل شئ بأمر الله يظهر ويبان،بس الفرق مسألة الوقت.
{يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49763 ] نشر منذ 4 ساعات
جاكم كلامي الحين👍