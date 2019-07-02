اتحاد القدم يقرر اعتماد نقل جدولة دوري المحترفين إلى رابطة الدوري

ماجد محمد(صدى):

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري الأول برئاسة الأستاذ ياسر بن حسن المسحل، وذلك في أعقاب تزكيته السبت الماضي وقائمته لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد نقل جدولة الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين اعتبارا من الموسم الرياضي المقبل 2019-2020، حسب قانص عليه النظام الأساسي للاتحاد.

واعتمد المجلس تكليف رئيس الاتحاد الأستاذ ياسر المسحل بالإشراف العام على المنتخب الوطني الأول، حيث يتم حاليا دراسة عدد من الملفات الإدارية والفنية.

وقرر المجلس أن تكون غرفة قضايا الأندية الخارجية تحت إشراف لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

واعتمد المجلس تعيين رؤساء عدد من اللجان والإدارات على النحو التالي:

1- تكليف الأستاذ ياسر المسحل برئاسة اللجنة التجارية إلى حين تعيين رئيسا لها.

2- استحداث لجنة العلاقات الدولية وتعيين الأستاذ خالد الثبيتي رئيسا لها والأستاذة أضواء العريفي نائبا له.

3- استحداث إدارة التطوير والمبادرات تعنى بالجانبين الفني والإداري وتعيين الأستاذ بندر الأحمدي رئيسا لها.

4- تعيين الأستاذ تركي السلطان رئيسا للجنة الفنية.

5. تعيين الدكتور خالد بن مقرن مشرفا عاقا على إدارة المنتخبات السنية.

6- استحداث اللجنة الاستراتيجية برئاسة المهندس عبدالعزيز العفالق.

7- تعيين الأستاذ عبدالله كبوها رئيسا للجنة المالية.

8- تكليف الأستاذ معيض الشهري برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بعد اعتذار رئيسها فارس الضبيبان.

9- تعيين الأستاذ نزيه النصر رئيسا للجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية.

10- تعيين الأستاذ نعيم البكر رئيسا للجنة المسابقات ويقتصر عمل اللجنة على مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجتين الثانية والثالثة ومسابقات الفئات السنية، وأي مسابقات أو بطولات يستحدثها الاتحاد وفق الأنظمة.

11- تعيين الدكتور صالح الحارثي رئيسا للجنة الطبية.

كما ستقوم الأمانة العامة بمخاطبة أعضاء الجمعية العمومية لتسمية مرشحين لعضوية هيئات ولجان الاتحاد.