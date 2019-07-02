البحث عن مواطن مفقود منذ 21 يوماً في جدة

علي القحطاني(صدى):

قدمت أسرة مواطن يدعى أبوبكر خلف العبدلي يبلغ من العمر 38 عاماً بلاغ إلى الجهات الأمنية، بعد أن فقدت الاتصال به منذ أن خرج من قرية العمار التابعة لمركز المظيلف شمال القنفذة قبل 21 يوماً متجها إلى جدة.

وقالت الأسرة، في البلاغ إن المفقود كان يستقل سيارة من نوع ” جيب إفي جي ” موديل 2015، وجرى البحث عنه ولم يعثر عليه حتى الآن.

وطالبت الأسرة من الجميع بمساعدتها على العثور عليه.