طرد المستشار الإعلامي لـ ” السبسي ” بسبب تغريدة عن تدهور صحته

تونس(صدى):

تسببت تغريدة المستشار الإعلامي للرئيس التونسي، فراس قفراش، في طرده من عمله بعد إثارة غضب المواطنين.

وكانت التغريدة تفيد بأن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يمر بأزمة صحية حادة، في وقت شهدت فيه تونس 3 عمليات مسلحة متزامنة، يوم الخميس الماضي.

وأدت هذه التغريدة إلى الكثير من الجدل، حيث أدت إلى انتشار شائعات حول وفاة الرئيس.

يذكر أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، تم نقله، يوم الخميس الماضي، الى المستشفى العسكري لتلقي العلاج بعد أزمة صحّية استوجبت بقاءه في المستشفى 5 أيّام، وخرج أمس بصحة جيدة.