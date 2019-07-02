أمير الرياض بالنيابة يتفقد أوقاف جامعة الملك سعود

سعيد العجل(صدى):

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم برج فندق الهيلتون الذي يقع في أوقاف جامعة الملك سعود.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع معالي مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وعدد من وكلاء الجامعة وأمين أوقاف الجامعة الدكتور خالد الظافر.

وقام سموه بجولة في البرج , مستمعا لشرح مفصل عن الفندق والمشروع بكامله، بعد ذلك شاهد سموه الكريم عرضاً مرئياً كاملاً للمشروع وأبرز المعوقات التي تواجهه، وخلال الزيارة التقى سموه عدداً من المهندسين ومديري المشروع وأصحاب الاختصاص.

وشدد الأمير محمد بن عبدالرحمن على ضرورة إنجاز المشروع وتعجيل تسليمه منوهاً بأهمية مثل هذه المشروعات للمدينة.