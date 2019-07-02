مهرجان عسل الباحة في نسخته 12 يكشف فعالياته في مؤتمر صحفي غداً الاربعاء

سعيد العجل(صدى):

يكشف مهرجان العسل الدولي الثاني عشر المقام في منطقة الباحة حالياً عن أبرز الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده يوم غدٍ في مقر المهرجان بترف رغدان، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان الدكتور أحمد الخازم،

ومن المقرر أن يسلط المؤتمر الصحفي الضوء على الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان، والإجابة على تساؤلات الإعلاميين حول المهرجان، وصناعة النحل، ودعم العسل.

وتنطلق بعد غداً الخميس ، فعاليات مهرجان العسل الدولي الـ 12بمنطقة الباحة، بترف رغدان ( ديار العز )

ويشارك بمعرض العسل اكثر من 30 من عارضي العسل، يعرضون أنواعاً مختلفة من العسل السائل وعسل الشمع التي تتميز بها منطقة الباحة والمملكة، مثل: عسل السدر، وعسل السمرة، وعسل الطلح، وعسل الضهيان، وعسل المجري، والعسل الربيعي، والعسل الصيفي .