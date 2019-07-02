د. الفلاح : تضاعف معدلات الإصابة بالسمنة عالمياً

سعيد العجل(صدى):

كشف استشاري جراحات السمنة بمستشفى المملكة والعيادات الاستشارية الدكتور هيثم الفلاح أن تقارير منظمة الصحة العالمية أظهرت أن أكثر من 1.4 مليار بالغ يعانون زيادة الوزن وأكثر من نصف مليار يعانون السمنة عالميًّا, وأن هناك ما يزيد على 40 مليون طفل ممن هم تحت سن الخامسة يعانون زيادة الوزن حول العالم.

وأضاف أن التقارير أظهرت أن معدل الإصابة بالسمنة تضاعف منذ عام 1980م عالميًّا ، حيث اتخذت السمنة أبعادًا وبائية في جميع أنحاء العالم، حيث باتت تقف، هي وزيادة الوزن، وراء وفاة ما لا يقل عن 2.6 مليون نسمة كل عام.

ولفت الدكتور هيثم الفلاح أن مركز علاج السمنة بالمستشفى يولي استفسارات واقتراحات المرضى والمراجعين أولوية قصوى حرصا منه على التواصل المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة للجميع وذلك على الرقم 0112751111.

ونوه الدكتور الفلاح أن المركز الجراحي والطبي للسمنة في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية يضم فريقا متكاملا ومتميزا من جرّاحين وأخصائي تغذية ولياقة بدنية وعلاج طبيعي، إضافة إلى الدعم السلوكي انطلاقا من حرص مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية على التوسع في تقديم الخدمات والرعاية الصحية التي تتطلبها احتياجات مجتمعنا إذ إن السمنة وزيادة الوزن في ازدياد لدى جميع الفئات العمرية في المملكة العربية السعودية. لافتاً أن جراحات البدانة تصنّف في ثلاث مجموعات رئيسية: الاولى، تقلل القدرة عل على تناول الطعام(ربط المعدة، التكميم)، أما الثانية، فهي تقلل قدرة جهاز الهضم على الامتصاص (توصيلات الأمعاء )، فيما تضم الثالثة الآليتين السابقتين معاً (تحويل مسار المعدة).

وأكد أن رؤية المركز الجراحي والطبي للسمنة في مستشفى المملكة والعيادات الاستشارية تتمثل في أن يصبح المركز الرائد في المنطقة الذي يقدم جميع الحلول الشاملة للسمنة وزيادة الوزن، وتدعو رسالته إلى توفير نهج متعدد التخصصات والمسارات السريرية التي تدعم المبادئ التوجيهية العلمية الدولية في علاج السمنة لجميع الفئات العمرية ونشر الوعي في المجتمع للحفاظ على وزن صحي ومنع انتشار السمنة وما يرتبط بها من حالات مرضية.

يذكر أن نحو 70 % من المجتمع السعودي مصاب بالسمنة بكل درجاتها، و40 % مصاب بالسمنة المفرطة المرضية، و80 % من مرض السكر النوع الثاني هو نتيجة للسمنة، وأن انتشار السكر في المملكة يعد من أعلى المعدلات في العام حيث أن حوالي 20 ألف يتوفون سنوياً بسبب السمنة. كما أن 36% من النساء البدينات يشكين من متلازمة تكيس المبايض، وأن هذه الشكوى تختفي بنسبة ٩٦٪ بعد عملية جراحة السمنة.