وفاة ثاني ناشط أحوازي في سجون النظام الإيراني خلال أيام

نايف السالم(صدى):

ضمن حملة القمع الموجهة من النظام الإيراني للنشطاء الأحواز، توفي الناشط سعيد مجبل المسعودي الملقب بـ ” بدري حردان ” ، داخل سجون النظام الإيراني صباح اليوم.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت الناشط قبل ثلاثة أيّام، دون التعرف على أسباب اعتقاله، وقد أبلغت ذوي الأسير، المصاب بداء السكري بموته، وأن جثمانه في مبنى الطب العدلي بالأحواز العاصمة.

يشار إلى أن سعيد المسعودي هو ثانى أسير أحوازي يتوفى داخل سجون النظام الإيراني، بعد بنيامين ناصر البوغبيش، البالغ من العمر 28 عاماً، الذي توفي قبل أيام من جراء التعذيب.

كما تعرضت الناشطة الأحوازية آمنة حطاب الساري للضرب بالهراوات من قبل موظفات سجن سبيدار؛ ما أدى إلى كسر يدها.