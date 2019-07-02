وظائف شاغرة في شركة أمازون

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أمازون العالمية المتخصصة Amazon في مجال التجارة الإلكترونية، وعن توافر وظيفة شاغرة لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، وذلك للعمل في الشركة في مدينة الرياض.

وتحت مسمى وظيفي محلل التعليم، والتطوير، وذلك حسب باقي التفاصيل، والشروط، وطريقة التقديم الموضحة في السطور التالية.

واشترطت أن يكون المتقدمين من حملة الشهادة الجامعية في اختصاص ذو صلة، والخبرة في مجال تحليل البيانات باستخدام برنامج إكسل، والإجادة في استخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس، والإجادة للغة الإنجليزية.

لمعرفة اتفاصيل أَضغط هنـــــــــا .