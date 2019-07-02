بالصور.. حرس الحدود ينقذ حياة بحارا هنديا في البحر الأحمر

نايف السالم(صدى):

تمكن حرس الحدود، من اخلاء بحار هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عام من على متن منصة عائمة تسمى ( السلطان ) حاملة العلم الجيبوتي.

ويأتي في اطار تنفيذ مهام المملكة للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م واستمرارا في المهام الانسانية التي يقدمها حرس الحدود و المتمثلة في عمليات البحث والانقاذ.

وتلقى مركز تنسيق البحث والانقاذ بجدة بلاغ عن وجود مريض هندي الجنسية يبلغ من العمر 45 عام على متن المنصة العائمة ( السلطان ) تحمل علم ( جيبوتي ) حيث تعرض لإصابة بالقدم وطفح جلدي وتقلصات في المعدة مع وجود دم بالبول وإعياء شديد وطلبهم تقديم المساعدة وإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة.

وعلى الفور تم تحليل المعلومات وتطبيق الإحداثي على مشغل الخرائط الإلكترونية وأتضح أن المنصة تقع شمال غرب المدخل الشمالي لجزيرة فرسان بحوالي (92) ميل بحري وقام المركز بتحديد نقطة التقاء لسفينة حرس الحدود رفحاء.

وتم نقل المريض لقاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بمنطقة جازان والتتسيق مع الجهات المعنية والوكيل الملاحي للسفينة لانهاء الإجراءات وتم التوجه به ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة جازان بواسطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود لإجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .