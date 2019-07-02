سيارة تنهي حياة شاب بعد أن اغتصب فتاة وقتلها

الجزائر(صدى):

شهدت الجزائر واقعة اغتصاب شاب عشريني لفتاة بعد اقتحام شقتها وقتلها.

وفي التفاصيل اقتحم الشاب الشقة التي تسكنها الفتاة ودخل معها في شجار ثم اغتصبها بعد أن رفضت الزواج منه.

وعندما حاول الشاب الفرار لحقت الفتاة به وهددته بفضحه لذلك أكمل جريمته بجريمة أخرى وقتلها.

وكشفت التحريات عن مصرع الشاب المتهم في اليوم ذاته إثر اصطدام سيارة به.