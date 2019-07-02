الأمير سطام بن خالد: ” الأسرة المالكة في خدمة المواطن منذ عهد المؤسس “

علي القحطاني(صدى):

علق الأمير سطام بن خالد، اليوم الثلاثاء، على من يهاجموه عندما يٌبدي رأيه في بعض الأمور عبر حسابه على ” تويتر ” .

وقال ” بن خالد ” في سلسلة تغريدات : ” أسلوب بعض مدعي الحرية، منهم من يقول أنك أمير وش دخلك بالمواطن كأني من جزر القمر، عند الرد على أحدهم يرد بجملة ترى أنا مواطن وأنت مواطن وهو نوع من إستعطاف المواطن وإدعاء المظلومية بمحاولة إظهاري بأني معتدي، عند حديثي عن قيم المجتمع وعن المواطن والتوطين أصير شعبوي أدور رتويت ” .

وتابع : ” البعض يصف المتفاعلين بالصفحة بالجهل أو القطيع وهذا يعكس ثقافتهم ونظرتهم للمجتمع، وعند الحديث عن شيء خطأ لا يقبله الكثير يأتيك أحدهم بطقم الإتهامات الجاهزة متأسلم ومتشدد وصحوجي والمضحك أن بعضهم كان كذلك لكن ما حصل فائدة وغير جلده وفق المصلحة والهوي ” .

واستكمل: ” في النهاية أسلوبهم يتفق أحيانا مع خونة الوطن في الخارج في التقليل من الأسرة المالكة ووصف الشعب بالجهل أو التبعية والعبودية، مع أن الأسرة المالكة منذ عهد المؤسس إلى يومنا هذا هي في خدمة المواطن وهي جزء من نسيج المجتمع وهناك روابط إحترام ومحبة متبادلة ومصاهره مع جميع العائلات ” .