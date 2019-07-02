أمير تبوك يطلع على الاستعدادات لإقامة مهرجان الورد والفاكهة

محمود البلوي(صدى):

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بمكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي.

الذي اطلع سمو امير المنطقة على اخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات مهرجان الورود والفاكهة لعام 1440هـ , الذي سينطلق تحت رعاية سموه يوم الاربعاء القادم الموافق السابع من شهر ذي القعدة في منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.

من جانبه أوضح الدكتور الشليبي أن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تستمر 20 أيام وتضم العديد من الفعاليات المتنوعة التي تسهم في إبراز مقومات منطقة تبوك الزراعية والثقافية والتراثية والسياحية ، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما يوليه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في المنطقة.