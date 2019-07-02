سلطنة عُمان: لا صحة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

مسقط(صدى):

كشفت وزارة الخارجية العمانية، أن ما تم تداوله عن إقامة علاقات دبلوماسية بين السلطنة وإسرائيل ليس له أساس من الصحة.

وأضافت وزارة الخارجية أن السلطنة حريصة على بذل كل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية المؤاتية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف الدولية والإقليمية للعمل على تحقيق سلام بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل بما يؤدي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة.

يذكر أن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين أعلن، كان قد أعلن أن إسرائيل أعادت إقامة “ علاقات رسمية ” مع سلطنة عمان، التي تلعب دور الوسيط السري في أزمات إقليمية عدة.