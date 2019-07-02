إسرائيل: نستعد لتدخل عسكري حال التصعيد بين أمريكا وإيران‎

القدس(صدى):

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

أكدت الخارجية الإسرائيلية على أنها مستعدة لأي تدخل عسكري في حالة تطور الأزمة بين إيران وامريكا.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي “كاتس”، اليوم الثلاثاء، إنه تستعد؛ في حالة التصعيد، بعد أن أعلنت إيران تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم أمس.

وتشجع إسرائيل أمريكا على أن تفرض المزيد من العقوبات على إيران، بينما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إيران‭‭ ‬‬قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة.