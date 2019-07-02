لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي

علي القحطاني(صدى):

أكد تركي حميدان التركي، أن لجنة الإفراط رفضت الإفراج عن والده.

وقال : ” حسبنا الله ونعم الوكيل ، لجنة الافراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي حميدان التركي حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفياً دون الإستماع لأقواله. اللهم انه مغلوب فانتصر له ” .