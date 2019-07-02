لجنة الإفراج المشروط ترفض الإفراج عن حميدان التركي
أكد تركي حميدان التركي، أن لجنة الإفراط رفضت الإفراج عن والده.
وقال : ” حسبنا الله ونعم الوكيل ، لجنة الافراج المشروط رفضت الإفراج عن والدي حميدان التركي حيث أبلغه مندوب اللجنة بقرار الرفض هاتفياً دون الإستماع لأقواله. اللهم انه مغلوب فانتصر له ” .
لللل[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 40 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل هو مصرف الامور بيده الامر من قبل ومن بعد
اللهم احرقهم في ارضهم وابتليهم بالامراض والاوجاع والحروب والكوارث الطبيعيه وتسلط عليهم البحار والبراكين والزالازل انك قادر
اللهم اقبض تركي حميدان وانت راض عنه
عبدالعزيز الشمراني[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 23 دقيقة
قاعد اتخيل لو انه امريكي معتقل لدى السعودية بنفس التهمه يكون أطلق سراحه في نفس السنه