انتشار مرض في إحدى محافظات مصر يُصيب بالعمى

القاهرة(صدى):

شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر إصابة عدد من المواطنين بمرض يُهدد الأهالي بإصابتهم بالعمى.

وقالت مديرية الصحة في المحافظة أن المرض يدعى “التراخوما” أو الرمد الحبيبي ؛ بينما كشف مسح طبي أنه هناك نسب عالية من الإصابة بمرض الرمد الحبيبي بمراكز مطاي وأبو قرقاص وديرمواس.

وأكدت المديرية على أنه سيتم التعامل مع المرض من خلال فرق طبية مكونة من 33 طبيبا كما تم توفير عقار علاج مرض التراخوما (الرمد الحبيبي) بمخازن الإدارة الصحية بمطاي، لعلاج أي حالات مصابة ومنع انتشار العدوى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وسلامتهم.

ومرض التراخوما (الرمد الحبيبي) مرض تسببه بكتيريا “متدثرة التراخومية” (كلاميديا)، يصيب بطانة الجفن والقرنية، وتنتج عنه مضاعفات كالتفات حافة الجفن والرموش للداخل واحتكاكها بالقرنية، وبالتالي إصابة القرنية وإمكانية فقدان البصر.