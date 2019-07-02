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  3. في سلوك غريب .. طائر نورس يفترس أرنبا

في سلوك غريب .. طائر نورس يفترس أرنبا




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 11 ساعة

هذا المقطع جاني قبل كم يوم على الواتس ..

,, الحقيقه طائر النورس من الطيور القناصه والقمّامة المفترسة الشرسه ، عديم الرحمه وصاطي جداً اثناء هجومه ، مثله مثل طائر الكركر وكلاهما من الطيور البحريه ، عدائيين جداً جداً ، شديدي الشراسة ,,

,, لا استغرب من هذا الطائر فعله في الارنب ..

[ عدد التعليقات: 7697 ] نشر منذ 11 ساعة

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 9 ساعات

الجوع ما يرحم

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