في سلوك غريب .. طائر نورس يفترس أرنبا

الأربعاء 3
يوليو
هذا المقطع جاني قبل كم يوم على الواتس ..
,, الحقيقه طائر النورس من الطيور القناصه والقمّامة المفترسة الشرسه ، عديم الرحمه وصاطي جداً اثناء هجومه ، مثله مثل طائر الكركر وكلاهما من الطيور البحريه ، عدائيين جداً جداً ، شديدي الشراسة ,,
,, لا استغرب من هذا الطائر فعله في الارنب ..
سبحان الله
الجوع ما يرحم
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 11 ساعة
هذا المقطع جاني قبل كم يوم على الواتس ..
,, الحقيقه طائر النورس من الطيور القناصه والقمّامة المفترسة الشرسه ، عديم الرحمه وصاطي جداً اثناء هجومه ، مثله مثل طائر الكركر وكلاهما من الطيور البحريه ، عدائيين جداً جداً ، شديدي الشراسة ,,
,, لا استغرب من هذا الطائر فعله في الارنب ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7697 ] نشر منذ 11 ساعة
سبحان الله
Goonan[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 9 ساعات
الجوع ما يرحم